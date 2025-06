Roma risarcimento in aiuto per il bilancio | la situazione

Roma si prepara a un colpo di scena cruciale: tra chiarimenti sulla cifra di risarcimento per i diritti tv 2008-2018 e una corsa contro il tempo per le plusvalenze, il club giallorosso si trova in un momento decisivo. Con circa trenta ore per evitare sanzioni europee, ogni mossa potrebbe cambiare il destino del bilancio e della rosa. La sfida è aperta: riuscirà la Roma a consolidare la propria posizione prima dello scadere?

Arrivano chiarimenti sulla presunta cifra spettante al club giallorosso per la vicenda legata ai diritti tv tra il 2008 e il 2018 La Roma va a caccia delle plusvalenze da realizzare entro pochissime ore. Trenta ore circa prima di incappare verosimilmente in un’altra multa da parte dell’Uefa oppure una sanzione che può andare dalla riduzione dei calciatori registrabili nella lista A (da 25 a 23) o il ritorno del transfer balance ovvero l’obbligo di un saldo positivo del costo della rosa rispetto allo scorso anno. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Sono 18 i milioni di plusvalenze da realizzare, anzi 16 considerando i 2 milioni in arrivo sulla cessione di Paredes. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, risarcimento in aiuto per il bilancio: la situazione

