Roma rinforzi entro l’inizio del ritiro | De Cuyper e O’Riley le prime scelte

L’estate della Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con rinforzi di peso pronti a rafforzare il team entro l’inizio del ritiro. Tra le prime scelte di mercato ci sono De Cuyper e O’Riley, pronti a lasciare il segno. Tuttavia, il 30 giugno rappresenta un crocevia fondamentale: il club deve rispettare il settlement agreement con l’Uefa, completando le cessioni richieste per evitare sanzioni. Le ore...

L’estate della Roma sembra essere divisa in capitoli, che iniziano con date precise e che porteranno all’esordio in campionato tra le mura amiche contro il Bologna. Il primo crocevia è senza ombra di dubbio quello del 30 giugno, quando il club capitolino dovrà aver rispettato i paletti del settlement agreement firmato con l’Uefa, riuscendo a chiudere le cessioni necessarie per non incorrere in possibili multe o addirittura nuove sanzioni. Le ore scorrono ed il tempo continua a diminuire, con la Roma che dovrà accelerare le operazioni tra oggi e domani. Dal 1° luglio si volterà invece pagina ed il focus sarà quasi totalmente sugli acquisti per rinforzare la rosa e regalare a Gasperini nuovi tasselli che possano alzare la qualità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, rinforzi entro l’inizio del ritiro: De Cuyper e O’Riley le prime scelte

