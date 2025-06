Roma nuova amichevole in agenda | il 31 luglio sfida al Cannes la squadra dei Friedkin

Roma si prepara a vivere un’estate ricca di emozioni e sfide da non perdere. Dopo aver annunciato le tappe del precampionato, la società giallorossa ha aggiunto nel calendario un’amichevole speciale: il 31 luglio, contro il Cannes di Gian Piero Gasperini. Una partita che, pur non essendo un grande spettacolo sulla carta, rappresenta un’occasione importante per rafforzare il cammino verso la nuova stagione. La sfida attende i tifosi con entusiasmo e curiosità.

Si arricchisce il cammino della Roma verso la nuova stagione. Dopo aver ufficializzato le principali tappe del precampionato, la società giallorossa ha inserito nel calendario una nuova amichevole: il 31 luglio la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà il Cannes. Non una sfida di cartello, almeno sulla carta, ma un appuntamento significativo sotto altri punti di vista. La formazione francese, infatti, milita nel Championnat National 2, la quarta serie transalpina. Un livello apparentemente lontano dalla Roma, ma con un filo diretto molto chiaro: il Cannes è di proprietà della famiglia Friedkin, la stessa che controlla il club giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, nuova amichevole in agenda: il 31 luglio sfida al Cannes, la squadra dei Friedkin

In questa notizia si parla di: roma - amichevole - luglio - sfida

Amichevole Roma-Sambenedettese, Massi: “Decideranno loro se disputarla” - L'estate si avvicina e per la Roma è tempo di riflessioni strategiche! Mentre i giallorossi preparano il loro futuro, il match amichevole con la Sambenedettese sarà un banco di prova cruciale.

Amichevole disastrosa per Lehmann e compagne Amichevole che tanto amichevole non è: la nazionale svizzera femminile ha affrontato la squadra U15 del Lucerna, perdendo ben 7-1. Il risultato dell’incontro, disputato a porte chiuse, sarebbe dovuto ri Vai su Facebook

Roma, amichevole ‘in famiglia’: il 31 luglio si giocherà contro il Cannes dei Friedkin; FOTO - L'annuncio del Cannes: Amichevole con la Roma il 31 luglio; Ritiro Roma, il programma: raduno a Trigoria il 13 luglio. Il 6 agosto amichevole con l'Aston Villa, si chiude contro l’Everton (COMUNICATO).

Roma, nuova amichevole in famiglia: data e avversario - Si arricchisce ulteriormente il calendario delle amichevoli estive della Roma in preparazione alla stagione 2025/26. Lo riporta msn.com

FOTO - L'annuncio del Cannes: "Amichevole con la Roma il 31 luglio" - Il club francese di proprietà dei Friedkin ha comunicato sui social la sfida "in famiglia" contro i giallorossi di Gasperini ... Da ilromanista.eu