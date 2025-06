Roma mamma e figlio di 4 anni investiti da auto pirata sulla Casilina

Una notte tragica a Roma: una mamma e il suo bambino di 4 anni sono stati investiti da un'auto pirata in via Casilina, lasciando la città sotto shock. La loro vita ora è appesa a un filo, mentre le forze dell'ordine cercano di rintracciare il colpevole. Questo incidente drammatico ci ricorda quanto sia fondamentale agire con decisione contro chi mette a rischio innocenti. La speranza è che giustizia prevalga e si possa prevenire il ripetersi di simili tragedie.

(Adnkronos) – Una donna di 33 anni, originaria del Bangladesh, e il figlioletto, di 4 anni, sono stati investiti ieri sera in via Casilina, all'altezza del civico 1342, a Roma da un'auto che poi è scappata senza prestare soccorso. I due feriti sono stati portati dai sanitari del 118 all'ospedale Umberto I dove sono stati .

