Roma Loria su Gasperini | Mi incuriosisce il suo progetto

Gasperini, un allenatore capace di infondere grinta e innovazione. La Roma si prepara a una stagione cruciale, con il progetto di Loria che si intreccia alle strategie di Gasperini per rinvigorire il team e puntare alle mete più ambiziose. Questa sinergia tra visione futura e competenza tecnica potrebbe fare la differenza nel cammino verso la Champions League, un obiettivo tanto sognato quanto necessario per il club.

La prossima stagione sarà estremamente delicata per la Roma, chiamata a dar vita ad un nuovo ambizioso progetto. I giallorossi sono consapevoli di dover costruire una rosa completa in ogni reparto, in grado di cavarsela sia in Europa League che in Serie A. L’obiettivo primario è quello di ritrovare la qualificazione in quella Champions League che manca dal 2019. Per raggiungere tale traguardo, la dirigenza si è affidata all’esperienza di Gian Piero Gasperini, tecnico navigato e reduce dall’avventura all’Atalanta. Il coach di Grugliasco vuole dimostrare di essere uno dei migliori allenatori in circolazione anche in una piazza esigente come quella capitolina, smentendo gli scettici. 🔗 Leggi su Sololaroma.it