Roma infastidisce i turisti e picchia gli agenti | senegalese in manette

Roma, città eterna e affascinante, a volte si trasforma in un palcoscenico di episodi spiacevoli che disturbano l’armonia tra visitatori e residenti. Recentemente, un uomo con precedenti ha infastidito i turisti e aggredito agenti senegalesi, tentando di costringerli all’acquisto di souvenir. Un episodio che ribadisce quanto sia fondamentale garantire sicurezza e rispetto per tutti in questa metropoli senza tempo, affinché il suo fascino possa brillare sempre più.

Il trentottenne, con precedenti penali e già noto per episodi simili, voleva costringere all'acquisto di bracciali e collane i turisti presenti.

