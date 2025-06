Roma gelo tra Leeds e Krstovic | Massara osserva

Il calciomercato si avvicina, e la Roma si prepara a fare le mosse giuste per rinforzarsi e consolidare le proprie ambizioni. Tra obiettivi tattici e strategie di plusvalenze, il club giallorosso punta a una rosa completa, pronta ad affrontare con determinazione sia la Serie A che l’Europa League. Con Massara e Gasperini che tracciano la rotta, i tifosi attendono con entusiasmo le prossime mosse di mercato che potrebbero rivoluzionare il volto della squadra.

Il calciomercato sta per aprirsi ufficialmente e la Roma ci vuole arrivare nel migliore dei modi. L’obiettivo è quello di sistemare il capitolo plusvalenze, per poi mettere a referto i giusti acquisti per rimpolpare la rosa. I giallorossi avrebbero bisogno di un organico completo in ogni reparto, per poter dire la loro sia in Serie A che in Europa League. Il tecnico Gian Piero Gasperini starebbe tracciando la strada da seguire insieme alla dirigenza, in un progetto che sta finalmente decollando. Il focus del direttore sportivo Frederic Massara andrebbe al reparto offensivo, che dovrebbe perdere sia Eldor Shomurodov che Tammy Abraham. 🔗 Leggi su Sololaroma.it