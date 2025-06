Roma due settimane al via | tra fiducia incognite e pressione UEFA

ricchi di aspettative e strategie, pronti a scrivere un nuovo capitolo nella storia giallorossa. Con la UEFA e le sfide imminenti all'orizzonte, la squadra si prepara a dimostrare che la fiducia, supportata da un gruppo coeso, può fare la differenza. Questi quattordici giorni saranno decisivi per consolidare l’unità e l’ambizione di una Roma determinata a sorprendere tutti.

Mancano solo quattordici giorni e la Roma tornerà in campo. Il conto alla rovescia è cominciato, ma stavolta il clima attorno alla squadra è diverso. Non si respira ansia, né pessimismo. Al contrario, c’è quella fiducia razionale che solo un gruppo di lavoro solido può generare. Gian Piero Gasperini, Ricky Massara e Claudio Ranieri: un triangolo tecnico e dirigenziale che, per una volta, unisce la piazza invece di dividerla. Sono giorni complicati, questo è chiaro. Ma non confusi. Le difficoltà sono state messe in conto fin da subito, lo stesso Ranieri – per certi versi il vero architetto del nuovo corso – le ha elencate con lucidità, e Gasperini le ha accettate senza riserve, con la convinzione di chi sa dove mettere le mani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it