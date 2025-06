Roma cerca fantasia Laurienté nel mirino | Massara sfida la concorrenza

Roma si prepara a brillare nel mercato estivo, cercando di affinare la propria rosa con operazioni strategiche e mirate. Con solo due giorni alla riapertura delle trattative, la squadra giallorossa punta a sorprendere, rafforzando ogni reparto per affrontare al meglio le sfide di Serie A e Europa League. La sfida è aperta: riuscirà la Roma a trovare la giusta fantasia per conquistare nuovi trionfi? Solo il tempo lo dirà.

Mancano 2 giorni all’inizio di calciomercato e la Roma spera di operare di fino, per rinforzare la sua rosa. I giallorossi hanno di fronte a loro un’estate estremamente delicata sotto ogni punto di vista, con l’obiettivo che è migliorare l’organico a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il coach di Grugliasco sa che per fare la voce grossa sia in Serie A che in Europa League serviranno più alternative, in ogni reparto. Il focus del direttore sportivo Frederic Massara andrebbe al reparto offensivo. Oltre a Dusan Vlahovic per il ruolo del centravanti, i capitolini vorrebbero inserire fra le loro fila un esterno alto in grado di creare la superiorità nell’uno contro uno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma cerca fantasia, Laurienté nel mirino: Massara sfida la concorrenza

In questa notizia si parla di: roma - cerca - fantasia - laurienté

Ostia, successo per “Roma al lavoro”: in mille in cerca di occupazione - Ostia si conferma un crocevia di opportunità: il progetto “Roma al Lavoro” ha richiamato mille aspiranti professionisti, pronti a mettersi in gioco.