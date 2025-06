Roma bimbo di 4 anni investito con la mamma | caccia al conducente in fuga

Un drammatico episodio scuote Roma: un bambino di 4 anni e sua madre sono stati investiti in strada, e il conducente coinvolto si è dato alla fuga senza prestare soccorso. La caccia all'automobilista responsabile è ora in corso, mentre le forze dell'ordine cercano di ricostruire l'accaduto e garantire giustizia. La comunità si stringe attorno alle vittime in attesa di chiarimenti e di un intervento risolutivo.

Il sospetto non ha quindi prestato soccorso alle due vittime, preferendo allontanarsi velocemente dalla località in cui si è verificato l'investimento. Mamma e bambino sono stati travolti all'altezza del civico 1342, dove intervenuti carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Frascati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, bimbo di 4 anni investito con la mamma: caccia al conducente in fuga

In questa notizia si parla di: mamma - roma - bimbo - anni

Roma, partorisce un bimbo e lo getta (ancora vivo) nel water: trovato morto in un tombino, arrestata la mamma - Una tragica vicenda si è consumata alle porte di Roma, dove una giovane madre di 29 anni ha partorito in casa e, dopo aver gettato il neonato ancora vivo nel water, è stata arrestata.

"Mi sono un po' isolata in questi anni. Non lo so perché, mi volevo concentrare sulla crescita dei bambini. Avevo perso la mamma, mi ero trasferita a Roma e non avevo la famiglia vicina. Adesso sto cambiando, ho iniziato ad andare in cura da una psicoterape Vai su Facebook

Roma, mamma e figlio di 4 anni investiti da auto pirata sulla Casilina; Donna e neonata trovate morte a Roma sarebbero madre e figlia, autopsia: no lesioni esterne; Orrore a Roma, a Villa Pamphili trovate morte una neonata e una donna: atteso il nuovo sopralluogo.

Mamma e figlio di 4 anni investiti da un'auto pirata: entrambi feriti. È caccia al conducente - Una donna di 33 anni e il figlioletto di 4 anni sono stati investiti ieri sera, sabato 28 giugno, in via Casilina, all’altezza del civico 1342, a Roma, da un’auto che dopo ... Riporta msn.com

Roma, mamma e figlio di 4 anni investiti sulla Casilina: caccia al pirata della strada - Il conducente dell'auto non si è fermato dopo l'incidente. Secondo roma.corriere.it