Rogo in un campo di stoppie a Roccabianca

Un incendio improvviso tra Ragazzola e Roccabianca ha devastato un campo di stoppie, mettendo a rischio le coltivazioni e la sicurezza della zona. Le fiamme, ancora sotto controllo, hanno distrutto numerose rotoballe e mobilitato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che stanno lavorando senza sosta per far luce sulle cause di questo episodio. La comunitĂ attende con ansia aggiornamenti e misure di prevenzione future.

Un incendio si è sviluppato oggi tra Ragazzola e Roccabianca. Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono propagate in un campo di stoppie, col rogo che ha distrutto numerose rotoballe. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che stanno indagando sulle cause dell'incendio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

