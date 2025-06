Rogo in ditta di materie plastiche In ospedale un uomo di 61 anni

Un incendio improvviso in una ditta di materie plastiche a Castelseprio ha allertato tutta la comunità. Le fiamme, divampate ieri mattina poco prima delle 8, hanno richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco, pronti a contenere il disastro e proteggere la salute dei cittadini. In questa situazione critica, la prontezza e l’efficacia delle squadre di soccorso sono state fondamentali per limitare i danni e garantire la sicurezza di tutti.

Un incendio in un’azienda di materie plastiche ha messo in allarme Castelseprio. Le fiamme sono partite ieri poco prima delle 8, da una ditta in via Gallarà. Sul posto sono giunti in forze i Vigili del fuoco. Gli operatori sono intervenuti con tre autopompe, due autobotti, un’autoscala, un veicolo per l’erogazione di schiuma, un furgone per la protezione delle vie respiratorie e un furgone con specialisti Nbcr (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) per delle verifiche specifiche in quanto nella ditta vi è una sorgente radioattiva, utilizzata per le fasi di lavorazione, che però non è stata coinvolta dall’incendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rogo in ditta di materie plastiche . In ospedale un uomo di 61 anni

