Rogo a due passi dall' Ufficio del Giudice di Pace

Un incendio devastante ha scatenato un allarme tra i residenti di Via Spartaco, a Santa Maria Capua Vetere, a pochi passi dall'Ufficio del Giudice di Pace. La nube nera e l'aria irrespirabile hanno messo in tensione la comunità, che ha prontamente chiamato i soccorsi. Immediata l'intervento dei vigili del fuoco, ma ora si cerca di capire le cause di questa tragedia ambientale. Continuate a seguirci per aggiornamenti e approfondimenti.

Una nube nera e un'aria irrespirabile. E' quello con cui fanno i conti i residenti di Via Spartaco in localit√† Grattapulci dove √® stato appiccato un incendio a due passi dall'Ufficio del Giudice di Pace a Santa Maria Capua Vetere. Immediata la segnalazione dei residenti all 115. Impegnati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

