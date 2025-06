Roccalbegna le eccellenze Al Cheese&Dairy ’Il Fiorino’ ottiene dodici medaglie

Roccalbegna si riconferma capitale dell’eccellenza casearia internazionale, brillando tra i grandi con il Caseificio Il Fiorino, che conquista 12 medaglie all’International Cheese & Dairy Awards 2025. Questo prestigioso riconoscimento, giunto alla sua 125ª edizione e ospitato nel cuore dello Staffordshire, sottolinea la passione e la qualità di un territorio che continua a mettere l’Italia sulla mappa delle eccellenze lattiero-casearie mondiali. Un traguardo di cui essere fieri e da cui ripartire con entusiasmo.

Roccalbegna si conferma ancora una volta come capitale dell'eccellenza casearia internazionale grazie al successo del Caseificio Il Fiorino, che ha conquistato ben 12 medaglie all' International Cheese & Dairy Awards 2025, uno dei concorsi più prestigiosi al mondo nel settore lattiero-caseario. L'evento, giunto alla sua 125ª edizione, si svolge nel Regno Unito presso lo Staffordshire County Showground, attirando oltre 5.000 formaggi e prodotti lattiero-caseari provenienti da ogni angolo del pianeta. La competizione si distingue non solo per la sua lunga tradizione, ma anche per la sua importanza nel settore: è un'occasione di confronto tra i migliori produttori, con degustazioni, dimostrazioni culinarie e incontri tra produttori e buyer internazionali, offrendo grande visibilità alle eccellenze del settore.

