Rocca in arrivo ’Rent’ Martedì il musical rock

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile: martedì alle 21, nella suggestiva arena estiva alla Rocca di Ravaldino, il Teatro delle Forchette porta in scena ‘Rent’, il celebre musical rock ispirato a ‘La bohème’. Un’energia travolgente e una storia emozionante vi trasporteranno nel cuore pulsante del Lower East Side di New York, tra sogni, passione e sfide quotidiane. Non mancate a questo appuntamento imperdibile!

Appuntamento martedì alle 21 nella cornice dell'arena estiva alla Rocca di Ravaldino con il musical 'Rent', portato in scena dal Teatro delle Forchette. Rent è un musical rock scritto e composto da Jonathan Larson basato sull'opera 'La bohème' di Giacomo Puccini. Racconta la storia di un gruppo di giovani artisti e musicisti squattrinati che tentano di sopravvivere nel Lower East Side di New York nei giorni nell'atmosfera bohémien dell'Alphabet City vissuti all'ombra dell'Aids. È la vigilia di Natale del 1989 e ci troviamo a New York. La scena si apre all'interno di uno sgangherato appartamento dove Mark (Matteo Celli), regista indipendente e squattrinato, e Roger (Stefano Naldi), chitarrista ed ex tossicodipendente, sbarcano il lunario vivendo alla giornata.

