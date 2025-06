Rocambolesca fuga all'aeroporto di Bologna | 29enne destinato all’espulsione scappa in pista e appicca incendio

Una fuga rocambolesca scuote l’aeroporto di Bologna: un 29enne destinato all’espulsione, nel disperato tentativo di evitare la Deportazione, scappa in pista e dà fuoco alle sterpaglie circostanti, creando un incendio che i Vigili del Fuoco riescono a domare in tempo. Nonostante l’intervento rapido delle forze dell’ordine, l’uomo si è dileguato, lasciando dietro di sé un giallo ancora irrisolto. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile vicenda.

Nel tentativo di seminare gli agenti e guadagnare tempo, il fuggitivo ha appiccato un incendio tra le sterpaglie dell’area circostante lo scalo, generando un rogo prontamente domato dai Vigili del Fuoco. Nonostante l’immediato intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi, l’uomo è riuscito dileguarsi e al momento risulta ancora ricercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

