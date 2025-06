Roberto Giacobbo torna in onda con Freedom | Un viaggio tra emozioni storie e condivisione

Roberto Giacobbo torna con "Freedom – Oltre il confine", un viaggio tra emozioni, storie e condivisione che appassiona e sorprende. Dopo una pausa, il conduttore riprende il suo percorso di divulgazione su Rete 4, pronto a svelare misteri e testimonianze incredibili. Con entusiasmo e curiosità, ci invita a seguirlo in questa nuova avventura. Siete pronti a scoprire cosa si cela oltre il confine? La scoperta comincia ora!

Riparte il viaggio di Freedom – Oltre il confine, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo, che da questa sera torna su Rete 4 con una nuova stagione ricca di storie, misteri e testimonianze. A darne l’annuncio è lo stesso Giacobbo attraverso i suoi canali social, con un messaggio carico di entusiasmo e coinvolgimento. «Siamo pronti!», scrive il conduttore, sottolineando come ogni ritorno in onda rappresenti una grande emozione. «Il conto alla rovescia è finito e stasera torneremo in onda su Rete 4 con tante nuove puntate. Devo ammettere che è sempre una grande emozione condividere con voi tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme alla squadra di Freedom negli scorsi mesi». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it