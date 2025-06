Riva Vena si trasforma | intrattenimento elegante e magia sotto le stelle

Riva Vena si trasforma, tra intrattenimento elegante e magie sotto le stelle, diventando il cuore pulsante di Chioggia. Dopo il successo del primo evento, i locali continuano a sorprendere con proposte food irresistibili e un’atmosfera magica. Ora, l’iconica riva si prepara a un nuovo, emozionante capitolo: un palcoscenico a cielo aperto dove tutti potranno essere protagonisti di uno spettacolo indimenticabile all’aperto. Un’anticipazione di meraviglie che non vediamo l’ora di condividere con voi.

Riva Vena e i suoi locali a Chioggia dopo il primo evento di venerdì continuano a stupire grazie alle proposte food e alla magica atmosfera che si respira. L'iconica riva si prepara a fare un passo in piĂą: trasformarsi in uno spettacolo a cielo aperto. L’obiettivo? Far sentire tutti protagonisti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it