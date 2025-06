Riunione in Regione per il progetto di riuso acque reflue da depuratore di Montesilvano

Un intervento che punta a trasformare le sfide ambientali in opportunità sostenibili, promuovendo un uso innovativo delle risorse idriche e rafforzando l’impegno della regione verso un futuro più verde. La riunione, presieduta dal presidente Marco Marsilio, ha visto coinvolti esperti e stakeholder per delineare i passi decisivi di un progetto strategico fondamentale per il territorio. La regione dimostra così la sua attenzione alla tutela ambientale e allo sviluppo responsabile.

Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha presieduto a Pescara, nella sede di piazza Unione, una riunione relativa alla realizzazione del “Progetto per il Riuso delle Acque reflue in uscita dal Depuratore di Montesilvano per scopi irrigui e industriali”. Un intervento che punta a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

