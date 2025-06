ritrovato milo il cane rapito a pontremoli torna alla sua famiglia

Una storia di speranza e solidarietà si conclude a Pontremoli, dove Milo, il dolce barboncino toy rapito pochi giorni fa, è tornato tra le braccia della sua famiglia. Grazie all’attenzione dei giovani residenti, Milo è stato ritrovato e restituito alla sua amata famiglia, portando gioia e sollievo a tutti. La vicenda ci ricorda che anche nei momenti più difficili, la comunità può fare la differenza.

Pontremoli (Massa Carrara), 29 giugno 2025 – Ha avuto un lieto fine la vicenda del rapimento di Milo, il cucciolo di barboncino toy sottratto alcuni giorni fa a Pontremoli dal giardino di un'abitazione. Il piccolo cane, già restituito alla sua famiglia, è stato ritrovato da alcuni giovani che lavorano in zona, i quali lo hanno riportato alla famiglia dove ad attenderlo c'era, in particolare, la bimba piccola. Il rapimento del piccolo cagnolino aveva fatto il giro di Pontremoli, suscitando riprovazione. Erano partiti richieste e appelli sui social per chiunque avesse avuto informazioni sul cane o sui rapitori dell'animale. 🔗 Leggi su Lanazione.it