Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 30 giugno 2025 | Miguel pronto ad aiutare Gracia a salvare Lucas!

Il dramma si infittisce a Las Sabinas! Nella puntata del 30 giugno 2025 di "Ritorno a Las Sabinas", Miguel si troverà al fianco di Gracia, deciso a salvare Lucas rapito. La suspense cresce mentre tra colpi di scena e emozioni forti scopriremo come il nostro eroe affronterà questa difficile sfida per riportare a casa il bambino. Ma quale sarà il suo piano vincente?

