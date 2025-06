Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 30 giugno | Miguel scopre di essere padre mentre Lucas rischia la vita

Preparati a un nuovo emozionante episodio di Ritorno a Las Sabinas, in onda domani alle 16:00 su Rai 1! Miguel scoprirà di essere padre, mentre Lucas rischierà la vita. Gracia riceverà una telefonata sconvolgente che cambierà tutto: il rapimento di Lucas. Non perdere le anticipazioni e i colpi di scena di questa appassionante soap spagnola, disponibile anche in streaming su RaiPlay. La suspense cresce—cosa succederà nelle prossime puntate?

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Gracia riceve una telefonata agghiacciante che le rivela il rapimento di Lucas, ora deve trovare il denaro necessario per il riscatto. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Miguel viene a sapere di essere il padre di Lucas proprio il giorno in cui il ragazzo è stato rapito. Nell'episodio precedente Nelle ultime settimane, Lucas e Lucía si sono avvicinati fino a scoprire di essere innamorati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 30 giugno: Miguel scopre di essere padre mentre Lucas rischia la vita

In questa notizia si parla di: lucas - sabinas - ritorno - miguel

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni al 27 giugno: Lucas viene rapito - Scopri le emozionanti anticipazioni di "Ritorno a Las Sabinas" dal 23 al 27 giugno: Lucas viene rapito durante un viaggio verso la casa della nonna, creando tensione e mistero.

Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 30 giugno: Miguel scopre di essere padre mentre Lucas rischia la vita; Ritorno a Las Sabinas, le trame dal 30 giugno al 4 luglio 2025; Ritorno a Las Sabinas: anticipazioni da luendì 23 a venerdì 27 giugno! Lucas rapito da....

Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 30 giugno: Miguel scopre di essere padre mentre Lucas rischia la vita - Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Gracia riceve una telefonata agghiacciante che le rivela il rapimento di Lucas, ora deve trovare il denaro necessario per il riscatto. Segnala msn.com

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 30 giugno 2025: Miguel pronto ad aiutare Gracia a salvare Lucas! - Le trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci rivelano che Miguel scoprirà che Lucas è stato rapito e aiuterà ... Si legge su msn.com