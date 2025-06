Risultati Mondiale per Club LIVE | segna ancora il Bayern Monaco avanti 3-1 contro il Flamengo all’intervallo

Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti sfide in America: il Bayern Monaco guida con un 3-1 contro il Flamengo all’intervallo, mentre la Juventus si prepara nel girone G. Segui gli aggiornamenti live e scopri come si sta delineando il percorso delle squadre più forti del mondo in questa competizione globale. Restate con noi per non perdere nemmeno un momento di questa emozionante avventura calcistica!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma degli ottavi di finale. Sabato 28 giugno, ore 18.00 – Palmeiras vs Botafogo 1-0 (100? Paulinho) Sabato 28 giugno, ore 22.00 – Benfica vs Chelsea 1-4 LIVE (64? James, 95? Di Maria, 108? Nkunku, 114? Neto, 117? Dewsbury-Hall) Domenica 29 giugno, ore 18.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Juve-Manchester City, Tudor travolto e agli ottavi da secondo, tutte le dichiarazioni; L'Inter batte 2-0 il River Plate: incontrerà il Fluminense agli ottavi; Juventus-Manchester City 2-5, risultato e highlights della partita al Mondiale per Club: bianconeri agli ottavi da secondi.

Mondiale per Club, il tabellone degli ottavi di finale: tutti i risultati e le classifiche aggiornate - Tutti i risultati e le classifiche dei gironi dopo le partite del Mondiale per Club che vede coinvolte Inter e Juve.

Risultati Mondiale per Club 2025/ Diretta gol live score ottavi di finale (oggi domenica 29 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025: Psg Inter Miami e Flamengo Bayern sono le due partite del giorno per gli ottavi di finale della competizione.