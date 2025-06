Risultati Mondiale per Club LIVE | i campioni del PSG chiudono il primo tempo calando il poker con Hakimi!

Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti incontri in America, dove i campioni del PSG si sono distinti chiudendo il primo tempo con un poker firmato da Hakimi. La competizione si accende e la Juventus, impegnata nel girone G, segue con attenzione ogni sviluppo. Rimanete sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti sulla classifica, il calendario e le sorti delle squadre più attese di questa entusiasmante sfida mondiale.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma degli ottavi di finale. Sabato 28 giugno, ore 18.00 – Palmeiras vs Botafogo 1-0 (100? Paulinho) Sabato 28 giugno, ore 22.00 – Benfica vs Chelsea 1-4 LIVE (64? James, 95? Di Maria, 108? Nkunku, 114? Neto, 117? Dewsbury-Hall) Domenica 29 giugno, ore 18. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: i campioni del PSG chiudono il primo tempo, calando il poker con Hakimi!

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

