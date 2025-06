Risultati Mondiale per Club LIVE | ha inizio il secondo tempo tra PSG e Inter Miami!

Il calcio mondiale si accende con il live dei risultati dei club, e oggi il secondo tempo tra PSG e Inter Miami promette emozioni intense. Con Redazione JuventusNews24 aggiornamenti in tempo reale, segui il percorso della Juventus nel girone G e tutti gli scontri di questa entusiasmante competizione che si sta disputando in America. Rimani con noi per scoprire la classifica aggiornata e gli sviluppi più recenti del Mondiale per Club 2025.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma degli ottavi di finale. Sabato 28 giugno, ore 18.00 – Palmeiras vs Botafogo 1-0 (100? Paulinho) Sabato 28 giugno, ore 22.00 – Benfica vs Chelsea 1-4 LIVE (64? James, 95? Di Maria, 108? Nkunku, 114? Neto, 117? Dewsbury-Hall) Domenica 29 giugno, ore 18. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: ha inizio il secondo tempo tra PSG e Inter Miami!

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

La prima giornata del Mondiale per Club FIFA 2025 ha regalato emozioni contrastanti, con risultati che spaziano dal pareggio a reti bianche al trionfo tennistico. Il 15 giugno 2025 ha segnato l'inizio ufficiale della competizione più ricca della storia del calcio pe

Translate postMondiale per Club, i risultati della notte: #Inter prima

Juve Manchester City 2-5 al Mondiale per Club 2025: il risultato e i gol; Juve-Manchester City, Tudor travolto e agli ottavi da secondo, tutte le dichiarazioni; Guida al Mondiale per Club: gruppi, squadre, giocatori, allenatori, calendario, date e formula.

Risultati mondiale per Club 2025/ Palmeiras ai quarti! Diretta gol live score (oggi 28 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025 oggi sabato 28 giugno: diretta gol live score delle prime due partite per gli ottavi di finale. Scrive ilsussidiario.net

Risultati Mondiale per Club 2025/ Diretta gol live score ottavi di finale (oggi domenica 29 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025: Psg Inter Miami e Flamengo Bayern sono le due partite del giorno per gli ottavi di finale della competizione. Segnala ilsussidiario.net