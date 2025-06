Risultati Mondiale per Club LIVE | finisce qui! Il PSG annienta in un tempo l’Inter Miami e si qualifica ai quarti!

Il Mondiale per Club 2025 è entrato nel vivo, regalando emozioni intense e risultati sorprendenti. Il PSG ha dimostrato tutta la sua potenza, annientando in un solo tempo l’Inter Miami e conquistando così l’accesso ai quarti di finale. Seguite con noi gli aggiornamenti live sui match che stanno definendo il percorso delle grandi protagoniste, tra cui la Juventus nel girone G. Il calcio internazionale non smette mai di sorprendere!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma degli ottavi di finale. Sabato 28 giugno, ore 18.00 – Palmeiras vs Botafogo 1-0 (100? Paulinho) Sabato 28 giugno, ore 22.00 – Benfica vs Chelsea 1-4 LIVE (64? James, 95? Di Maria, 108? Nkunku, 114? Neto, 117? Dewsbury-Hall) Domenica 29 giugno, ore 18.

Benfica-Chelsea 1-4 dopo quattro ore e mezza di partita: decisivi i supplementari; Juventus-Manchester City, diretta live: risultato, aggiornamenti in tempo reale Gruppo G Mondiale per Club FIFA 2025; Juventus-Manchester City 2-5, risultato e highlights della partita al Mondiale per Club: bianconeri agli ottavi da secondi.

