Risultati Mondiale per Club LIVE | bastano cinque minuti al PSG per sbloccare il risultato! A segno Joao Neves!

Il Mondiale per Club è arrivato e l'emozione è alle stelle! In soli cinque minuti, il PSG sblocca il risultato grazie a Joao Neves, dando il primo slancio alla competizione. Mentre i riflettori si accendono sugli incontri in America, la Juventus si prepara a sfidare il girone G con determinazione. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sulla classifica e il percorso delle squadre verso il trofeo mondiale!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Calendario Mondiale per Club 2025: il programma degli ottavi di finale. Sabato 28 giugno, ore 18.00 – Palmeiras vs Botafogo 1-0 (100? Paulinho) Sabato 28 giugno, ore 22.00 – Benfica vs Chelsea 1-4 LIVE (64? James, 95? Di Maria, 108? Nkunku, 114? Neto, 117? Dewsbury-Hall) Domenica 29 giugno, ore 18.

