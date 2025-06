Ristori per il maltempo nel Padovano arrivano due milioni e 500mila euro

Il maltempo che ha devastato il Padovano nell’estate 2023 ha trovato una risposta concreta con l’arrivo di oltre 2,5 milioni di euro di ristori. Questa misura, destinata a privati e attività colpite tra il 13 luglio e il 6 agosto, rappresenta un importante sostegno per la ripresa economica e sociale della zona. Un passo fondamentale verso il recupero e la ricostruzione del territorio danneggiato.

«Una notizia per i privati cittadini e le attività che sono state colpite nell’estate 2023, dal 13 luglio al 6 agosto, da gravi agenti atmosferici nella provincia di Padova. Al territorio padovano sono stati assegnati al momento 2 milioni e 511.803,18 milioni di euro suddivisi appunto tra privati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

