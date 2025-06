ristoranti e recensioni false stanno rovinando il settore

Nel mondo della ristorazione, le recensioni false sono diventate una vera minaccia, minando fiducia e qualità. Il “pizzo delle stellette” si insinua silenzioso, con richieste di bustarelle per alimentare feedback falsi su piatti come risotto fragole e prosecco. Questa pratica, spesso nascosta dietro uno schermo, rende difficile distinguere il vero dal falso. Ma come possiamo tutelare la nostra reputazione e riscoprire l’autenticità? La risposta sta nella trasparenza e nel rispetto del cliente.

Anche in cucina. Il "pizzo delle stellette" funziona più o meno così (e funziona sia nei locali che negli hotel): ti si para davanti un tizio, può essere italiano oppure no, i furbetti mica hanno nazionalità, e ti chiede una "bustarella" per riempire la rete di commenti su quanto è buono il tuo risotto fragole e prosecco. Alle volte la domanda ti arriva in virtuale, con un messaggino su Whatsapp (e così manco lo vedi in faccia, il commentatore compulsivo). La proposta è allettante, non foss'altro perchè questa è l'epoca del digitale: «Stan tutti lì, con 'sto telefonino in mano. Specie i turisti, gli stranieri.