Rissa per una giovane contesa in Largo Campo | 3 feriti

Una notte di tensione e violenza a Siena, dove una lite scoppiata per una ragazza ha degenerato in una rissa con tre feriti. La contesa, iniziata tra giovani in Piazza Sedile del Campo, è rapidamente sfociata in un episodio drammatico. Le autorità indagano sull’accaduto, mentre i soccorritori hanno già portato le vittime in ospedale per gli accertamenti. Una vicenda che scuote la città e solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica.

Lite accesa, nella notte, in Piazza Sedile del Campo: pare che alcuni giovani, per una ragazza contesa, abbiano iniziato a discutere. Poi dalle parole si è passati ai fatti: tre le persone ferite soccorse dai sanitari del 118 e condotte in ospedale per gli accertamenti del caso. Indagano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: contesa - campo - rissa - giovane

