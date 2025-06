Rissa nella notte ragazzo in ospedale

Una notte di caos e violenza scuote Perugia: un ragazzo di 19 anni è stato ricoverato in ospedale a seguito di una brutale rissa tra giovani, avvenuta in strada Eugubina durante una festa di paese. La segnalazione ai carabinieri è arrivata alle 3.30, ma cosa hanno trovato gli agenti al loro arrivo? Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda che ha scioccato la comunità.

Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in ospedale a Perugia per le botte ricevute presumibilmente durante una rissa tra 7-8 ragazzi. La segnalazione ai carabinieri è arrivata alle 3.30. Arrivati sul posto, in strada Eugubina, non lontano dall'area dove di sta svolgendo la festa di paese, hanno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: rissa - ragazzo - ospedale - notte

Maxi rissa nella notte a Grosseto, botte e bottigliate tra due gruppi. Ferito ragazzo di 19 anni - Una notte di caos e violenza scuote Grosseto: una maxi rissa tra gruppi di giovani ha portato a botte, bottigliate e un ragazzo di 19 anni ferito gravemente.

Ragazzo accoltellato a Ballarò, indaga la polizia LEGGI QUI https://www.palermolive.it/rissa-nella-notte-a-ballaro-ragazzo-accoltellato-trasportato-in-ospedale/ #rissa #ballarò #palermolive Vai su Facebook

Maxi rissa a Piccione: un ragazzo di 19 anni finisce in ospedale; Melzo, coltellate nella notte: ragazzo di 24 anni ferito e ricoverato in codice rosso; Arcore, rissa nella notte: 18enne in ospedale.

Ragazzo arrestato per tentato omicidio dopo la rissa nella notte a Sennori - Diverse ambulanze sul posto per soccorrere i feriti, ricoverati in codice rosso ... Secondo sardegnalive.net

Rissa sul lungomare, ragazzo in ospedale per ferita alla testa - Notte da incubo quella appena trascorsa sulla costa di Porto San Giorgio (Fermo) con una rissa scoppiata sul lungomare Gramsci all'1. Segnala msn.com