Rissa in strada tre denunciati Zuffa a colpi di bottiglia | i coinvolti hanno precedenti

Una violenta rissa in strada a Piadena ha scosso il quartiere, coinvolgendo tre giovani stranieri tra i 23 e i 28 anni. La zuffa, scatenata a colpi di bottiglia, ha richiesto l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e ha portato alla loro identificazione, rivelando precedenti penali. La scena, purtroppo, evidenzia ancora una volta le tensioni che esplodono nel cuore della cittĂ , suscitando domande sulla sicurezza e il controllo del territorio.

Sono giovani e con precedenti. I tre protagonisti della violentissima rissa, che venerdì poco dopo mezzogiorno ha fatto scattare l’allarme in via Della LibertĂ a Piadena, hanno un’etĂ compresa tra i 23 e i 28 anni. I tre stranieri sono stati identificati dai carabinieri della stazione di Piadena Drizzona, intervenuti coi colleghi di Torre de’ Picenardi e della radiomobile di Casalmaggiore, dopo che erano partite diverse segnalazioni relative al violento scontro in corso tra i tre uomini, con tanto di colpi con il collo di una bottiglia rotta. Per tutti e tre è partita la denuncia per rissa aggravata, mentre da quanto fino a qui accertato dai carabinieri, solo per uno sarebbe scattata anche la denuncia per lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rissa in strada, tre denunciati. Zuffa a colpi di bottiglia: i coinvolti hanno precedenti

