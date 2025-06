Rissa durante una gara ciclistica | Volevo solo portare la carne alla griglia ai miei genitori

Un pomeriggio di sport e festa si è trasformato in un caos inaspettato, quando una gara ciclistica nelle Fiandre Orientali ha scatenato una violenta rissa. La causa? Un semplice intento di portare carne alla griglia ai genitori si è intrecciato con tensioni crescenti tra automobilista e segnalatrice, portando a uno scontro furioso che ha sconvolto la tranquilla manifestazione. Una vicenda che dimostra come anche le situazioni più ordinarie possano degenerare in follia.

Follia in strada. Rissa violenta durante gara ciclistica, automobilista e segnalatrice alle mani. Colpa di un po’ di carne alla griglia Un pomeriggio di sport e festa si è trasformato in un assurdo campo di battaglia. È accaduto a Erpe-Mere, nelle Fiandre Orientali. Una gara ciclistica organizzata dal club Hoger-Op Ottergem è stata rovinata da una violenta rissa tra un automobilista e una segnalatrice in Windmolenstraat a Vlekkem. – Cityrumors.it Le squadre della polizia di Erpe-MereLede sono dovute intervenire con urgenza per i rilievi, e una persona è finita in ospedale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Rissa durante una gara ciclistica: “Volevo solo portare la carne alla griglia ai miei genitori”

