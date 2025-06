Risorse idriche in diminuzione E la rete perde

Le risorse idriche, ormai in diminuzione, richiedono un intervento immediato e coordinato. Attualmente gestite da sette aziende industriali e quattro Comuni, passeremo a un gestore unico che investirà 974 milioni di euro per risolvere le criticità e migliorare il servizio. Questo processo, fondamentale per garantire l’approvvigionamento futuro, comporterà inevitabilmente un aumento delle tariffe, ma rappresenta un passo imprescindibile verso un sistema più efficiente e sostenibile. Un’azione imponente da attuare tenendo conto del fatto...

Dalle attuali sette gestioni industriali (Astea, Acquambiente, Apm, Atac, Assm, Assem e Valle Varanensi) e quattro in economia (i Comuni di Bolognola, Poggio San Vicino, Sefro e Ussita), si passerà a un gestore unico, che dovrà affrontare e risolvere le attuali criticità con investimenti previsti per 974 milioni di euro (94 euro per abitante l’anno), con un prevedibile impatto sulle tariffe. Un’azione imponente da attuare tenendo conto del fatto che "negli ultimi sessanta anni le precipitazioni totali annue nel territorio dell’ Ato3 hanno avuto un trend leggermente decrescente, mentre sono aumentate le temperature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Risorse idriche in diminuzione. E la rete perde

In questa notizia si parla di: risorse - idriche - diminuzione - rete

Lo scontro India-Pakistan e l’esasperazione delle risorse idriche - Lo scontro tra India e Pakistan mette in luce non solo conflitti storici e culturali, ma anche l'inarrestabile esasperazione delle risorse idriche.

La ` continuano a destare preoccupazione globale. Nonostante i progressi nella gestione sostenibile delle foreste, l’area forestale mondiale è in costante diminuzione: d Vai su Facebook

Risorse idriche in diminuzione. E la rete perde; P come Perdite idriche: che cosa sono, come contrastarle e l'esempio virtuoso di Iren; Acquedotto Pugliese annuncia riduzioni di pressione su tutta la rete per affrontare la crisi idrica.

Risorse idriche in diminuzione. E la rete perde - Dalle attuali sette gestioni industriali (Astea, Acquambiente, Apm, Atac, Assm, Assem e Valle Varanensi) e quattro in economia (i ... Segnala msn.com

Smart Water: l'intelligenza artificiale al servizio della rete idrica nel Cuneese - Si è conclusa con successo la prima fase del progetto Smart Digital Water System, nato per migliorare la gestione delle reti idriche attraverso l’uso di tecnologie digitali avanzate. cuneocronaca.it scrive