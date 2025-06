Riserve di acqua in Maremma | Disponibilità maggiore quest’anno

Con l’arrivo dell’estate, la Maremma può sorridere: le riserve d’acqua sono in aumento rispetto allo scorso anno, grazie a precipitazioni più abbondanti e un accumulo complessivo di pioggia superiore agli anni passati. Questa situazione offre nuove speranze per la gestione delle risorse e il benessere della comunità. La disponibilità idrica in crescita rappresenta un segnale positivo per il territorio e le sue prospettive future.

Grosseto, 29 giugno 2025 – Con l’arrivo della stagione estiva, Acquedotto del Fiora fa il punto sulla disponibilità della risorsa idrica sul territorio servito. Le precipitazioni primaverili sono state quest’anno maggiori di quelle registrate nello stesso periodo del 2024 e, complessivamente, la pioggia cumulata negli ultimi 12 mesi è stata leggermente superiore agli anni precedenti. La disponibilità di risorsa idrica è leggermente maggiore rispetto allo scorso anno: la dorsale Fiora ha una portata pressoché stazionaria, mentre le dorsali Arbure e Vivo ne fanno registrare una maggiore in confronto al 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riserve di acqua in Maremma: “Disponibilità maggiore quest’anno”

In questa notizia si parla di: anno - disponibilità - maggiore - quest

GREST 2025 – Elpis e la carovana degli esploratori! Anche quest'anno torna il Grest della Parrocchia Santa Maria Maggiore – Scordia! Dal 14 al 25 luglio, dalle 16:30 alle 19:30, vi aspettiamo per un'avventura indimenticabile tra giochi, laboratori, amicizia Vai su Facebook

Riserve di acqua in Maremma: “Disponibilità maggiore quest’anno”; Tutti i posti disponibili per il TFA Sostegno 2025 in ogni Regione, Università e grado: Tabella; Adf ottimista per l’estate 2025: «Più disponibilità idrica rispetto all’anno scorso».