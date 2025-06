Ripugnante Orban durissimo dopo il pride Poi l’attacco all’Europa | Non lo permetteremo

Il Budapest Pride del 28 giugno 2025, nonostante il divieto imposto dal governo di Viktor Orbán, ha registrato una partecipazione senza precedenti: tra 180.000 e 200.000 persone hanno sfilato per le vie della città, trasformando la marcia in una potente manifestazione a difesa dei diritti civili e della democrazia. La mobilitazione, dichiarata “giornata della libertà” e organizzata dal sindaco Gergely Karácsony, è stata definita un “evento municipale”, bypassando il divieto che prevedeva multe fino a 500 euro per i partecipanti e fino a un anno di carcere per gli organizzatori. La polizia, pur formalmente incaricata di far rispettare il divieto, ha garantito un cordone di sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ripugnante”, Orban durissimo dopo il pride. Poi l’attacco all’Europa: “Non lo permetteremo”

