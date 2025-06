Riprendono gli scavi per l’Abbazia di San Niceta | Unisalento ricerca laureandi dottorandi e archeologi

Riprendono gli scavi all’Abbazia di San Niceta, un progetto che unisce storia, cultura e ricerca nel cuore del Salento. Unisalento cerca laureandi, dottorandi e archeologi pronti a scoprire i segreti di questo tesoro archeologico, contribuendo a riportare alla luce un patrimonio millenario. Se desideri fare parte di questa avventura straordinaria, questa è la tua occasione per lasciare un’impronta indelebile nel nostro passato.

MELENDUGNO – Unisalento ricerca studenti laureandi, dottorandi e archeologi. L’amministrazione comunale di Melendugno ha presentato e vinto un banco con il Consorzio universitario interprovinciale del Salento, col quale ripartirà la campagna di scavi intorno all’Abbazia di San Niceta, con la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Riprendono gli scavi per l’Abbazia di San Niceta: Unisalento ricerca laureandi, dottorandi e archeologi - È partito in queste ore l’avviso per la selezione di esperti nelle discipline archeologiche che potranno partecipare a ben due campagne di scavo: dal primo al 12 settembre oppure dal 15 al 26 settembr ... Lo riporta lecceprima.it

