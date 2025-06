Rinnovo Gatti Juve | scelta fatta per il futuro del difensore Quando arriverà la firma sul nuovo contratto con i bianconeri tutti i dettagli

La Juventus si prepara a blindare Gatti con un rinnovo contrattuale che traccia il futuro della difesa. La firma sul nuovo accordo, attesa a breve, rappresenta una mossa strategica per consolidare la solidità bianconera e rassicurare i tifosi. Con le decisioni di Tudor e le dinamiche di mercato, la Vecchia Signora punta a creare un progetto difensivo solido e affidabile. Scopriamo tutti i dettagli di questa importante operazione di mercato.

Rinnovo Gatti Juve: decisione presa per il futuro del difensore. Quando arriverà la firma sul nuovo contratto con la Vecchia Signora, tutti i dettagli. Mentre il calciomercato entra nel vivo per l'attacco e le fasce, la Juve getta le basi per la difesa del futuro, puntando su un mix di certezze e affidabilità . Le scelte del tecnico Igor Tudor, emerse durante il Mondiale per Club, si intrecciano con le strategie a lungo termine della società , che ha individuato in Federico Gatti il pilastro su cui costruire la retroguardia dei prossimi anni. Le fondamenta della nuova difesa: Gatti è il pilastro inamovibile.

