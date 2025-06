rinnovate le cariche del biodistretto picenum le nuove sfide

Il Biodistretto Picenum si prepara a scrivere un nuovo capitolo all’insegna di sostenibilità e innovazione. Con un rinnovato organo direttivo, tra cui il riconfermato presidente Enzo Malavolta, volto a rafforzare i progetti futuri, l’associazione guarda con entusiasmo alle sfide che la attendono. La missione? Promuovere un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e delle comunità, facendo della collaborazione il suo più grande valore. Il percorso verso un domani più verde e resiliente è appena iniziato.

Il Biodistretto Picenum ha rinnovato le cariche e pensa al futuro. L’assemblea dei soci ha rinnovato la fiducia al presidente, Enzo Malavolta, che sarà coadiuvato da: Nazareno Agostini (segretario), Lucio Spina (vice presidente), Paolo Agostini (consigliere), Simone Perozzi, Fabrizio Stracci, Matteo Torquati (consiglieri). Il neo direttivo resterà in carica per i prossimi tre anni. Il presidente Enzo Malavolta ha spiegato: "Il biodistretto Picenum è uno strumento strategico per il nostro territorio, costituito sia dalla regione Marche che dal Ministero. Conta circa 85 aderenti, con 57 aziende 12 comuni, 18 ristorazioni e diverse associazioni di consumatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it