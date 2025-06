Rinascimento Castiglionese all' attacco sui condizionatori nelle scuole dell' infanzia

Il gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese si schiera con forza contro le criticità dei condizionatori nelle scuole dell'infanzia. Mentre ci avviciniamo alla chiusura estiva, è il momento di riflettere su come garantire ambienti sicuri e confortevoli per i nostri piccoli. La stagione calda non deve essere un problema, ma un'opportunità per migliorare le strutture e assicurare un futuro migliore ai bambini di Castiglion Fiorentino.

Il gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese all'attacco sul tema delle scuole dell'infanzia. "Lunedì 30 giugno le scuole dell’infanzia di Castiglion Fiorentino chiuderanno i battenti per la meritata pausa estiva. Meritata da chi? Dai bambini, certo. Dalle insegnanti, ovviamente. Ma anche – e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

