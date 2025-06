Rimpatriata con t-shirt ricordo per i 40 anni dal diploma della 5^ telecomunicazioni b

Il 27 giugno 2025, la classe 5^ Telecomunicazioni B del 1985 ha celebrato con gioia i loro 40 anni dal diploma, un momento speciale di nostalgia e sorrisi condivisi presso l'Istituto Tecnico Industriale "Luigi di Savoia" di Chieti. Leggermente "incanutiti" ma sempre affiatati, gli ex studenti si sono ritrovati per rivivere ricordi indimenticabili. A tutti i partecipanti è stata consegnata una t-shirt ricordo, simbolo di un legame che il tempo non ha affatto scalfito.

Il 27 giugno 2025 la 5 tele b anno 1985 ha festeggiato il 40esimo anno dal diploma. Gli alunni della classe, leggermente “incanutiti”, si sono ritrovati presso l'istituto tecnico industriale "Luigi di Savoia" di Chieti per la simpatica rimpatriata. A tutti i convenuti è stata consegnata una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

