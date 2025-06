Rihanna incanta in baby doll azzurro e pancione alla premiere dei Puffi

Rihanna conquista il cuore di tutti con un look incantevole alla premiere mondiale di The Smurfs Movie. In un delicato baby doll azzurro e con il pancione in mostra, la star si trasforma in una vera Fiaba vivente, portando un tocco di magia e stile tra gli amatissimi personaggi dei Puffi. Un’apparizione che lascia senza fiato e conferma la sua irresistibile capacità di sorprendere, anche nella sua nuova veste di futura mamma.

Rihanna torna sotto i riflettori in una versione inedita, non per la musica bensì per il cinema d’animazione. La popstar infatti è volata in Belgio per la premiere mondiale di The Smurfs Movie, il nuovo film dedicato agli amatissimi Puffi in cui presta la voce, nella versione originale inglese, nientemeno che a Puffetta ( Smurfette ). E per l’occasione sfoggia un outfit a tema con il quale ha messo in risalto il suo bellissimo pancione, conquistando l’approvazione unanime dei fans. Rihanna, il baby doll azzurro da Puffetta conquista tutti. Rihanna is back, se mai ce ne fosse bisogno: l’avevamo lasciata, super splendente sul red carpet del Met Gala di quest’anno, dove aveva sfoggiato un completo manlike super cool in omaggio al tema dell’evento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rihanna incanta in baby doll azzurro e pancione alla premiere dei Puffi

In questa notizia si parla di: rihanna - baby - doll - azzurro

Rihanna incanta in baby doll azzurro e pancione alla premiere dei Puffi; Rihanna incanta alla premiere di The Smurfs Movie in Belgio con un look da sogno.

Rihanna incanta in baby doll azzurro e pancione alla premiere dei Puffi - Rihanna vola alla premiere dei Puffi in Belgio e sfila con un completo azzurro che celebra la magia del film e conquista tutti. Scrive dilei.it

Rihanna e A$AP Rocky a Cannes, l'abito azzurro di lei: «Aspetta un figlio maschio» - MSN - out, con taglio asimmetrico, spalle scoperte e drappeggi che accarezzavano le curve della sua terza gravidanza. Come scrive msn.com