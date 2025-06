Rigenerazione area Sonar - Ex Maccari

Questo risultato è frutto di un lavoro collettivo e determinato, che testimonia l’impegno concreto del Comune di Colle nel rinnovare e valorizzare il quartiere Sonar – Ex Maccari. Con la firma del contratto e l’avvio dei lavori, si apre una nuova fase di speranza e rinascita per la comunità locale, contribuendo a creare spazi più vivibili e inclusivi. La rigenerazione urbana si concretizza così come motore di progresso e benessere condiviso.

Il Comune di Colle ha ufficialmente firmato il contratto e affidato i lavori per il Lotto 1A dell’intervento di rigenerazione urbana dell’area Sonar – Ex Maccari, rispettando la scadenza del 30 giugno 2025, fondamentale per mantenere il finanziamento legato ai fondi ex Pnrr. L’intervento riguarda investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. "Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra intenso e determinato – afferma il Vice Sindaco Marco Speranza –. Insieme al sindaco Pii ed all’assessore al bilancio Daniele Tozzi, abbiamo scelto di non arrenderci di fronte alle difficoltà tecniche e ai rischi di perdita del finanziamento, ma di affrontarli con serietà, trasparenza e concretezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rigenerazione area. Sonar - Ex Maccari

In questa notizia si parla di: rigenerazione - area - sonar - maccari

Parte la rigenerazione urbana nell’area dell’ex mobilificio - È iniziata la rigenerazione urbana nell’area dell’ex Mobilificio Elsa, tra via Colombarina e via Righi, con la realizzazione di 28 nuovi appartamenti.

Rigenerazione area. Sonar - Ex Maccari; Firmato il contratto per il Lotto A1 dell’area Sonar – Ex Maccari; Colle di Val d’Elsa, via libera alla nuova proposta per l'area Sonar–Villa Ex Maccari.

Firmato il contratto per il Lotto A1 dell’area Sonar – Ex Maccari - Il Comune di Colle ha ufficialmente firmato il contratto e affidato i lavori per il Lotto 1A dell’intervento di rigenerazione urbana ... ilcittadinoonline.it scrive

Colle: sarà rigenerazione urbana. Investimento da 4,5 milioni di euro - Rigenerazione urbana a Colle, è ufficiale: c’è il via libera per la nuova rimodulazione del progetto Sonar – Villa Ex Maccari. Da msn.com