Rifiutano il vaccino anti-Covid due militari vengono ' bacchettati' dal giudice | Niente retribuzione

In un contesto di crescente attenzione alla salute pubblica, due militari dell’Aeronautica militare vengono sanzionati dal giudice per aver rifiutato il vaccino anti Covid-19 durante l’obbligo. La decisione del Tar Campania sancisce che le sanzioni, inclusa la perdita di retribuzione, sono legittime, sottolineando come le norme sanitarie si applicano anche in ambito militare. Ma cosa significa tutto ciò per il rapporto tra diritti individuali e responsabilità collettive?

Le sanzioni inflitte a un tenente colonnello e a un maresciallo dell’Aeronautica militare, in servizio presso la Scuola Specialisti di Caserta, per aver rifiutato la vaccinazione contro il Covid-19 durante il periodo dell’obbligo vaccinale, sono legittime. A stabilirlo è il Tar Campania (sezione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

