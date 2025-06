Ricostruzione post alluvione Affidati i lavori per il ripristino di venti strade provinciali

La Provincia di Forlì-Cesena dà il via a un ambizioso progetto di recupero dopo l’alluvione del 2023, affidando i lavori per il ripristino di venti strade provinciali. Con un investimento di 65 milioni di euro finanziato dal PNRR, si mira a garantire sicurezza e resistenza al territorio entro l’estate. Un passo fondamentale verso la ripresa, che testimonia l’impegno concreto per il benessere della comunità e la tutela del patrimonio infrastrutturale.

La Provincia di Forlì-Cesena ha affidato tutti i lavori per il ripristino di 20 strade provinciali danneggiate dall’alluvione del 2023, in attuazione delle ordinanze del Commissario straordinario alla ricostruzione. Questo segna l’avvio di un investimento di 65 milioni di euro entro la fine dell’estate. Gli interventi, finanziati dal Pnrr, prevedono la messa in sicurezza strutturale e la regimentazione delle acque su 20 strade, con scadenze stringenti: l’aggiudicazione degli appalti entro il 30 giugno 2025 e il completamento dei lavori entro il 30 giugno 2026. "Abbiamo centrato l’obiettivo che ci eravamo dati: affidare tutti i lavori per la messa in sicurezza di 20 strade provinciali entro il 30 giugno, scadenza dettata dal Pnrr – afferma Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena – È stato un lavoro straordinario considerando che le risorse ci sono state assegnate il primo ottobre 2024 e in otto mesi abbiamo progettato, concertato gli interventi con i comuni e affidato tutti i cantieri alle ditte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione post alluvione. Affidati i lavori per il ripristino di venti strade provinciali

