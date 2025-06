Richiamo di Molise Acque alla provincia di Foggia | Consumi in aumento rispetto alla media evitate usi impropri

richiamato l’attenzione sulla crescente domanda di acqua nella provincia di Foggia, superiore alla media regionale. In un momento in cui le risorse idriche sono sempre più preziose, è fondamentale evitare sprechi e usi impropri per garantire un approvvigionamento sostenibile e ridurre i disservizi. Molise Acque invita a un impegno collettivo, attraverso campagne di sensibilizzazione e comportamenti responsabili, affinché la risorsa acqua venga preservata per il presente e il futuro.

“È quanto mai indispensabile evitare dispersioni di acqua e usi impropri, nell’ottica di un’ottimizzazione della risorsa idrica disponibile e per limitare disservizi all’utenza finale, anche mediante campagne di sensibilizzazione”. Il monito arriva da Molise Acque, che lo scorso 27 giugno ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: molise - acque - impropri - richiamo

Richiamo di Molise Acque alla provincia di Foggia: “Consumi in aumento rispetto alla media, evitate usi impropri”; Molise Acque richiama Puglia e Campania: “Consumi idrici in aumento, rischio livelli critici come nel 2024”.

Molise Acque a Puglia e Campania: l'acqua è limitata, basta sprechi - Comunicazione alle prefetture di Foggia e di Avellino affinché le diffondano tra i comuni: "Aumento di consumi. Segnala rainews.it

Crisi idrica: Roberti, 'Molise Acque tecnicamente fallita" - MSN - In sostanza, ha aggiunto il governatore, i Comuni dovrebbero pensare ad un piano di rientro, "perché Molise Acque questi soldi li avanza". Scrive msn.com