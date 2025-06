Ricerche e ansia per un windsurfista che torna da solo in spiaggia

Una giornata di tensione e speranza si è vissuta ieri a Torbole, quando un windsurfista tedesco di 80 anni non ha fatto rientro come previsto. La sua assenza ha scatenato l’allarme tra familiari e soccorritori, mettendo in luce i rischi delle avventure solitarie sul lago di Garda. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo degli agenti, l’anziano è stato ritrovato in buona salute, dimostrando che anche nei momenti più critici, la speranza e la solidarietà prevalgono.

Momenti di ansia (però con il lieto fine) quelli vissuti nella giornata di ieri, sabato 28 giugno, a Torbole: a far scattare l’allarme è stato il mancato rientro di un windsurfista tedesco di ottant’anni, che si è avventurato tra le onde del lago di Garda senza, a detta dei familiari, far ritorno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: windsurfista - ansia - ricerche - torna

Nago Torbole, ricerche e ansia per un windsurfista (che torna da solo in spiaggia) 28 giugno.

Windsurfista dato disperso salvato nel Garda da Guardia Costiera - MSN - veniva avvistato dall'equipaggio del GC B98, aggrappato alla sua tavola, molto infreddolito e stanco. Si legge su msn.com