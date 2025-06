Riccio è finalmente pronto al salto in Serie A | l’ex Juventus Next Gen è pronto ad approdare in quel club! Le ultimissime sul futuro del difensore

Alessandro Pio Riccio sta per compiere il grande salto in Serie A, passando dalla Sampdoria al Cagliari. Dopo due anni tra Serie B e i club modenese e genovese, il promettente difensore si prepara a dimostrare il suo valore nel massimo campionato italiano. L’attenzione ora è tutta rivolta alle sue prossime prestazioni e a come questa nuova avventura plasmerà il suo futuro calcistico. La sua storia sta per entrare in una nuova, entusiasmante fase...

Riccio farĂ finalmente il grande salto in Serie A! L’ex difensore della Juventus Next Gen lascia la Sampdoria per approdare in quel club. Le ultimissime. Dopo due anni passati in Serie B, prima tra le fila del Modena e poi nella rosa della Sampdoria, è arrivato il momento di spiccare il “volo”. Destinazione Serie A. Alessandro Pio Riccio è pronto a giocarsi le sue carte e lo farĂ nel Cagliari. A confermare questa news è stato Giovanni Albanese attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo X. Per il difensore cresciuto, che ha completato il suo percorso di crescita fino ad arrivare nella Juventus Next Gen, si tratta di un esame di maturitĂ da non fallire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Riccio è finalmente pronto al salto in Serie A: l’ex Juventus Next Gen è pronto ad approdare in quel club! Le ultimissime sul futuro del difensore

