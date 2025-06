Ricchi e Poveri | Ci scoprì De André ma la fama arrivò con i brani rifiutati da Morandi Marina? Ecco la verità sul suo addio

Nel mondo della musica e della televisione, le storie di successo e le sfide personali si intrecciano spesso in modo sorprendente. Dalle canzoni rifiutate a Sanremo alle vicende private degli artisti, emerge un quadro complesso e affascinante. Scopriamo insieme le verità nascoste dietro figure come Angelo Sotgiu, Angela Brambati e altri protagonisti, che ci svelano il lato più autentico e inaspettato del loro percorso. Ecco cosa si cela dietro le quinte.

Intervista ad Angelo Sotgiu e Angela Brambati: «La morte di Franco Gatti è stata un dolore terribile. La vittoria a Sanremo con "Se mi innamoro"? "Sarà perché ti amo" era più bella». La Brunetta: «Occhiena fuori per un tradimento? No, per colpa di un avvocato stronzo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it