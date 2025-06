Riarmo Elena Basile | Basta passività Pensate che non vi tocchi ma vi mandano i figli in guerra

In un momento di crescente tensione internazionale, Elena Basile, ex ambasciatrice e voce autorevole, lancia un forte monito: la passività può costarci cara. Con parole incisive, mette in guardia contro le scelte del governo Meloni di aumentare le spese militari, sottolineando che la pace si costruisce anche con la consapevolezza civica. È ora di ascoltare questo grido d’allarme e riflettere sul nostro ruolo nel futuro del paese.

Un monito allarmato, rivolto non solo al governo ma a un’opinione pubblica distratta. L’ex ambasciatrice Elena Basile, intervenuta nella trasmissione Battitori Liberi su Radio Cusano Campus, ha espresso una ferma opposizione alla decisione del governo Meloni di portare le spese militari al 5% del Pil entro il 2035. Un appello che ha avuto ampia risonanza sui social, dove le sue parole sono state rilanciate come un grido d’allarme rivolto a tutti coloro che non vogliono assistere in silenzio a un progressivo scivolamento verso una militarizzazione dell’ Europa. “ La premier e vari opinionisti dicono che col riarmo al 5% del Pil non verrà toccato nulla della scuola e della sanità? È impossibile, perché l’Italia semplicemente non ha questi soldi ”, esordisce l’ex diplomatica, ricordando che attualmente la spesa militare italiana si attesta all’ 1,57% del Pil, e che l’obiettivo dichiarato è raggiungere i l 3,35%, a cui si sommerebbe un ulteriore 1,5% destinato alle infrastrutture funzionali al comparto bellico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, Elena Basile: “Basta passività. Pensate che non vi tocchi ma vi mandano i figli in guerra”

